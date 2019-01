Il triangolo delle Bermuda della metropolitana: 153 persone scomparse in quattro anni

Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 15:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

. Le 195 stazioni della metropolitana disono diventate negli ultimi quattro anni una specie di triangolo delle Bermuda.. Solo l'anno scorso sono state aperte 43 indagini su persone che sono state viste per l'ultima volta nelle strutture del trasporto pubblico. Lo rivela al quotidiano spagnolo El Pais il procuratore generale della capitale messicana. Il 65% di queste indagini si è chiuso rapidamente quando le persone sparite sono state ritrovate. L'altro 35% implica, tuttavia, che almeno 15 di loro non siano stati più visti e abbiano aderito all'elenco di 138 che è scomparso nella rete metropolitana messicana tra il 2015 e il 2017.Nonostante ci siano 3.417 telecamere del Network Center Computer del governo della Città del Messico all'interno dei locali del sottosuolo, non è ancora stato possibile determinare cosa sia accaduto alle 153 persone scomparse. Entrano in una stazione della metropolitana e spariscono nel nulla. Oltre alla videosorveglianza della città, la metropolitana ha anche il suo sistema di registrazione. «Si sta lavorando per ottenere l'integrazione e il lavoro congiunto tra Metro e C5 (il centro di controllo della città)», ha ammesso una portavoce della nuova amministrazione della città.«Le telecamere, purtroppo, non coprono tutte le stazioni - ammette una portavoce della Procura Generale - Il problema fondamentale è che, pur avendo conoscenza dei diversi casi di presunto sequestro di persona, non siano ancora riusciti ad avviare una vera e propria indagine perché non è giunto nessun reclamo ufficiale per sequestro o tentato rapimento all'interno della metropolitana. Finché ciò non accadrà, non saranno in grado di determinare se c'è una banda criminale dietro le sparizioni o no - assicura la portavoce della Procura Generale - Chiediamo a coloro che siano stati vittime di queste azioni di denunciarlo».