Scontro frontale tra due treni passeggeri: almeno 36 morti FOTO

È salito ad almeno 36 morti il bilancio delle vittime dell'incidente ferroviario avvenuto nel sud del Pakistan. Lo riporta Express Tribune. Le notizie del giornale Dawn parlano invece di almeno 36 morti e più di 100 feriti. Tra i feriti ci sono diverse persone in condizioni gravi, come ha confermato all'agenzia Dpa un portavoce delle Ferrovie pakistane, Syed Ijazul Hassan.

L'incidente è avvenuto all'alba nel distretto di Ghotki, nella provincia del Sindh. Secondo la ricostruzione di Dawn, un treno diretto da Karachi a Sargodha è deragliato e si è poi verificato lo scontro, nei pressi della stazione di Raiti, con un altro convoglio in arrivo da Rawalpindi. Stando ai media locali ci sarebbero ancora passeggeri intrappolati. Per i soccorsi, che non sarebbero stati immediati, è stato mobilitato l'esercito, che ha fatto sapere di aver inviato due elicotteri, medici e paramedici. In un tweet il premier pakistano Imran Khan si è detto «sconvolto dall'orribile incidente ferroviario» e ha reso noto di aver ordinato una «indagine completa».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Giugno 2021, 12:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA