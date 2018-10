di Enrico Chillè

Beccato dall'autovelox a 914 km/h, ma il limite era di 70: ora dovrà pagare per il ricorso

Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Per denunciare, in modo eclatante, l'incredibiledi un, un gruppo di scooteristi, tutti alla guida di una, hanno dimostrato di poter giungere prima del convoglio percorrendo l'intera tratta, di circaSiamo a, uno dei tre capoluoghi di provincia nella comunità autonoma dell'Aragona, in. Un gruppo di scooteristi della città, decisi a dimostrare una volta per tutte i gravi disagi vissuti quotidianamente dai pendolari, si sono dati appuntamento prima dell'alba, nel momento della partenza del primoche dalla città porta a. Una tratta non eccessivamente lunga, ma che non si conclude prima di due ore e mezzo, con il biglietto che in media ha un costo di circa 13 euro.Alla fine, gli scooteristi insono giunti alla stazione di, riuscendo anche a raggiungere la banchina, mentre il treno arrivava in lontananza. L'iniziativa è stata raccontata dal Diario de Teruel . Si tratta, comunque, dell'ultima di una lunga serie di proteste, flash mob e azioni eclatanti contro i disservizi. Da anni esiste infatti una piattaforma di cittadini, chiamata Teruel Existe, che lamenta l'arretratezza dei servizi essenziali in questa città., infatti, per lungo tempo è stato l'unico capoluogo di provincia in tutta lasprovvisto di un ospedale cittadino, non raggiungibile dall'autostrada e con una stazione dei treni a binario unico e senza trazione elettrica.Tutti questi fattori hanno rischiato di far spopolare la città di, la cui economia è basata sull'agricoltura, sull'allevamento e sul turismo, ma solo d'estate e in occasione di alcune feste popolari, come quella del Torico. Dopo una serie di scioperi generali, proclamati in tutta la provincia, le prime migliorie furono apportate dal Plan Teruel voluto dall'allora premier, ma l'arretratezza dei servizi in tutta la zona resta fin troppo evidente.