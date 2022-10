Treno dei record in Svizzera: è lungo quasi 2 chilometri, ha 100 carrozze e pesa 3.000 tonnellate

E' il treno dei record. Lungo quasi 2 km, in Svizzera, è il treno passeggeri più lungo del mondo, con 100 carrozze e 25 unità multiple Capricorn, che nel cantone svizzero dei Grigioni ha percorso 25 chilometri tra Preda e Alvaneu sul tratto di montagna che fa parte del patrimonio dell'umanità dell'Unesco. Il serpentone rosso lungo 1.910 metri, ha stabilito un nuovo record mondiale, sotto lo sguardo meravigliato di residenti, turisti e spettatori accorsi dalle zone limitrofe e dall'estero, per ammirare e fotografare la lunga scia rossa del treno.

Percorso alpino

E non è stato di certo un viaggio qualunque, quello intrapreso dal treno dei record, che per 45 minuti ha percorso diversi km in alta montagna, attraversando due tunnel elicoidali, 800 metri di dislivello ed il celebre viadotto Landwasser, un ponte in pietra costruito sopra ad una gola. Per trasportare il chilometrico convoglio, sono serviti ben sette macchinisti, 21 tecnici e 150 invitati distribuiti tra le 100 carrozze che complessivamente pesavano circa tremila tonnellate.

Festeggiamenti svizzeri

L'evento, trasmesso anche via streaming, è stato realizzato per festeggiare il 175° anniversario della ferrovia svizzera, che ha voluto realizzare un'impresa titanica, con l'obiettivo di attrarre nuove presenze turistiche in Svizzera, che ora è entrata nel Guinness dei primati con il suo serpentone rosso. «Per me è semplicemente la perfezione svizzera», ha detto al quotidiano Blick il direttore della RhB, Renato Fasciati.

