Scivola sui binari per una sfida social: undicenne perde entrambe le gambe travolto da un treno

Una pericolosa challenge in voga fra i giovanissimi, quella del "train surfing", è quasi costata la vita all'undicenne Arkady Arksenov. La "sfida" consiste nel filmarsi mentre si salta sui vagoni di treni merci in transito, per poi pubblicare il filmato su YouTube o altri social. Arkady, di San Pietroburgo (Russia), è scivolato nel tentativo di emulare il gesto, finendo sotto un treno che gli ha trinciato entrambe le gambe. Il conducente del treno, Bulat Zhakeev, è riuscito miracolosamente a scorgere una sagoma sui binari: avvicinandosi si è reso conto che si trattava di una persona, di Arkady, riverso in una pozza di sangue. L'uomo ha chiamato tempestivamente i soccorsi, salvando di fatto la vita del giovane.

A raccontare tutta la storia è stata la mamma di Arkady, Maria Petrova, che attraverso alcuni post social ha puntato il dito contro due amici dell'undicenne che, prima lo avrebbero spinto a compiere il gesto, poi sarebbero scappati via dopo l'incidente. I due giovani, dando per spacciato Arkady, non avrebbero dato l'allarme: un gesto che Maria Petrova non riesce a perdonare. Secondo i media locali il ragazzo, dopo l'amputazione delle due gambe, sarebbe in condizioni ancora critiche, mentre il trasporto statale avrebbe avviato un'indagine per violazione delle regole del traffico.

Boy 11, has legs sliced off in horror 'train surfing' YouTube video gone wronghttps://t.co/s4k021R5kc pic.twitter.com/t0SEpytMrm — Daily Star (@dailystar) January 15, 2021

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Gennaio 2021, 12:40

