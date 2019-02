Deraglia un treno: almeno 7 morti e venti feriti. Molte persone incastrate nei vagoni

Almeno sette persone sono state uccise e più di 20 ferite quando diverse carrozze di un treno passeggeri sono deragliati nell'India orientale, secondo quanto riferito da funzionari delle ferrovie. Undici vagoni della Seemanchal Express, diretta a Delhi, sono deragliati nel distretto di Vaishali nello Stato di Bihar nelle prime ore della domenica, ha detto la portavoce delle ferrovie indiane Smita Vats Sharma. Tre delle carrozze si sono capovolte intrappolando i passeggeri.



Una squadra del National Disaster Response Force insieme agli uomini della polizia locale e dei vigili del fuoco hanno salvato la maggior parte dei passeggeri. «Il 90 per cento delle operazioni di soccorso è finito, i feriti sono stati trasferiti negli ospedali, nove in condizioni critiche», ha detto Sharma. Secondo le indagini preliminari l'incidente potrebbe essere stato causato da rotture sui binari, riferisconio le ferrovie in una dichiarazione. Tre treni previsti sulla tratta sono stati cancellati ed altri sono stati deviati. Il ministro delle Ferrovie Federali Piyush Goyal ha annunciato un risarcimento di 500.000 rupie (circa 6.700 dollari) per le famiglie di ciascuno dei morti e di 100.000 rupie per quelle gravemente ferite.

Domenica 3 Febbraio 2019