Coronavirus, la Svizzera cancella tutti i treni da e per l'Italia: «Impossibile rispettare le norme di sicurezza»

Coronavirus, il paradosso della Svizzera: il paese elvetico lascia aperti gli impianti sciistici ma cancella i treni da e per l'Italia a partire da dopodomani, giovedì 10 dicembre. Tutti i collegamenti ferroviari tra i due paesi, gestiti da Trenitalia e dalle Ferrovie federali svizzere (Ffs), saranno interrotti.

La decisione è legata al Dpcm e alle misure anti-contagio più dure introdotte, nonché al drastico calo dei passeggeri, si legge in un comunicato delle Ffs . Sono interessati sia il traffico a lunga percorrenza sia quello regionale TILO, precisa Keystone-Ats. I treni elvetici circolano fino al confine. I treni nel traffico regionale tra Briga e Domodossola continuano invece a circolare.

Ffs ha spiegato di non essere in grado di rispettare le norme anti-contagio richieste dall'Italia, tra cui la misurazione della febbre a tutti i passeggeri e il tampone negativo obbligatorio per chi arriva dalla Svizzera.

La situazione epidemiologica in Svizzera è decisamente peggiorata nelle ultime settimane e questo ha richiesto misure restrittive più stringenti. Se in Italia il rapporto positivi/tamponi è di poco superiore all'11%, in Svizzera il tasso medio si attesta al 16,3% ma preoccupa moltissimo la situazione nel Ticino, dove il rapporto positivi/tamponi è pari al 22%. Resta da capire quali saranno gli effetti dello stop ai treni per i tanti lavoratori pendolari transfrontalieri che dal Nord dell'Italia si recano in Svizzera per lavoro.

