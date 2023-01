Erdogan a Putin: «Serve cessate il fuoco unilaterale». Mosca: pronti al dialogo se Kiev riconosce nuove regioni

I leader della Federazione russa e della Turchia, Vladimir Putin e Recep Tayip Erdogan, nel loro colloquio telefonico hanno discusso di Ucraina, della centrale nucleare di Akkuyu e del progetto per un hub del gas in Turchia. Lo ha riferito il Cremlino come riporta la Tass. Nel dettaglio, Putin ha ribadito a Erdogan che la Russia e aperta «a un dialogo serio» se Kiev «soddisfa le richieste note e tiene conto delle nuove realta territoriali». E ha sottolineato «il ruolo distruttivo degli Stati occidentali, che hanno potenziato il regime di Kiev con armi ed equipaggiamento militare, fornendogli informazioni operative e la designazione degli obiettivi».

Durante la conversazione sono state discusse anche questioni relative all’ulteriore espansione dei legami commerciali ed economici, principalmente nel settore energetico: «È stata rilevata l’importanza prioritaria dell’attuazione di progetti congiunti strategicamente significativi come la creazione di un hub regionale del gas in Turchia e la costruzione della centrale nucleare di Akkuyu». Si rileva inoltre che «considerando la validita degli accordi di Istanbul del 22 luglio 2022 sull’esportazione di grano ucraino e lo sblocco delle forniture di prodotti alimentari e fertilizzanti dalla Russia, e stata sottolineata la necessita di un approccio integrato consapevole, che implichi la rimozione di tutti gli ostacoli alle esportazioni russe».

