Tredicenne uccide la sorella e le apre la pancia per rubarle il feto: «Volevo vendicarmi, suo marito mi ha stuprata»

Giovedì 31 Ottobre 2019, 19:43

e poi le. Una giovane di appenadi Porto Velho, in Brasile, ha ammazzato a sangue freddo la sorella maggiore, Fabiana Santana, 23 anni, per poi tagliarle la pancia e portarle via il bambino.Pare che la ragazza si fosse accordata con altre persone a cui avrebbe venduto il figlio della sorella. Sapendo che la 23enne non avrebbe mai venduto il bimbo ha provato a prenderlo con la forza. La 13enne ha portato a termine il terribile piano con un altro ragazzo di 15 anni, con il quale sarebbe dovuto avvenire lo scambio. La 23enne era uscita insieme ai due ragazzi per una passeggiata, quando è stata aggredita: dopo essere stata stordita con un colpo in testa è stata accoltellata e con lo stesso pugnale le è stata aperta la pancia e sottratto il feto.Nell'agguato però è stato accoltellato anche il bambino e quando è stato estratto dalla pancia della mamma era già morto. La mamma e il bimbo sono stati trovati in una fossa dalla polizia che ha poi rintracciato la mandante del delitto, Catia Rabelo, che desiderava adottare il figlio della donna così da chiedere alla sorella di ucciderla per lei in cambio di denaro. Tutti e tre sono stati arrestati per omicidio, ma la 13enne ha confessato di averlo fatto non per soldi ma per vendetta, pare che il marito della sorella, infatti, avesse ripetutamente abusato sessualmente di lei cosa che aveva portato le due sorelle ad odiarsi.