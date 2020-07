Tre sorelle violentate e torturate per anni dal padre uccidono il genitore: ora rischiano 15 anni di carcere

Ultimo aggiornamento: Friday 31 July 2020, 13:57

HannoheoraKristina, Angelina e Maria Khachaturyan, che all’epoca dei fatti avevanosono state violentate per anni dal padre orco fino a quando non hanno trovato il coraggio di opporsi e lo hanno ucciso a coltellate.Mikhail Khachaturyan, 57 anni, è stato ucciso dalle ragazze nelle scale del condominio diin cui abitava. Le tre sorelle hanno sempre ammesso che la loro è stata una vendetta per quanto subito dall'uomo che era stato in una clinica psichiatrica, aveva un trascorso con la mafia russa ed era un. Per anni il 57enne le ha torturate e violentate, minacciandole più volte con un coltello e. Come se non bastasse le giovani erano costette anche a terribili umiliazioni come mangiare i peli di cane raccolti sul pavimento.. Quando sono state arrestate la maggiore ha ammesso che volevano che l'uomo sparisse dalla terra per tutte le cose terribili che erano state costrette a subire. Il processo a carico disi aprirà oggi mentre per Maria, che era minorenne all'epoca dei fatti, si procederà separatamente. Le sorelle sono accusate di omicidio e rischiano fino a 15 anni di carcere. Il caso ha diviso a metà la Russia, tra coloro che sostengono la brutalità dell'omicidio premeditato e chi giustifica le giovani a causa sei terribili abusi subiti per anni.