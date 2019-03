Tre marinai lasciano la nave di notte per andare a bere. Ubriachi, si perdono al ritorno: ritrovati su un'isola

Tre marinai russi completamente ubriachi sono stati salvati su Flat Holm Island, un'isola a largo di Bristol in Gran Bretagna, dopo una nottata in cui risultavano dispersi. I marinai hanno lasciato una nave da carico ormeggiata ieri sera e si sono diretti a Barry a bordo di un gonfiabile rigido per una notte di bevute.



Nel tentativo di tornare da Barry verso le tre di notte si sono persi a causa della nebbia che ha avvolto il canale e dell'alcol che scorreva nel loro corpo. Al risveglio, alle sette del mattina, sulla nave non c'era traccia di loro. Così sono partite immediatamente le ricerche.



Le scialuppe delle squadre di Minehead e Barry Dock Trent RNLI sono state le prime a muoversi. In tutto cinque scialuppe si sono imbarcate in soccorso dei tre marinari lungo tutta la costa. Individuati sull'isola sono stati controllati e visitati dalla Guardia Costiera che ha raggiunto il luogo in elicottero. In buone condizioni, i marinai sono tornati a terra con una scialuppa di salvataggio.