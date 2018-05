Tre fratelli muoiono in tre anni: due a 17 giorni l'uno dall'altra

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

David sarebbe morto per cause naturali a soli 25 anni, mentre Jessica si è tolta la vita dopo aver assunto un mix letale di droghe e alcol. Dopo la morte della sorella Amy, Jessica non è più stata la stessa: ha iniziato a bere e ad avere disturbi di bipolarità, tanto che il giudice aveva stabilito che le fosse tolta la custodia del figlio. Un altro colpo, questa volta troppo grande per la 26enne, che ha ingerito un mix di psicofarmaci, droghe e alcol che le è stato fatale. L'autopsia ha dimostrato che ad ammazzarla sarebbe stato un avvelenamento da propranololo, un farmaco beta-bloccante utilizzato per i sintomi dell'ansia.La notizia ha turbato il giovane David che da tempo aveva problemi con l'alcol. Il 25enne viveva in casa con la sua compagna, Amber Knight, da cui aveva avuto un bambino. Dopo 17 giorni dalla morte della sorella il ragazzo avrebbe bevuto 20 lattine di birra prima di coricarsi a letto: una dose di alcol veramente eccessiva che lo avrebbe mandato in coma. Secondo l'autopsia ad ucciderlo, infatti, sarebbe stato l'eccessiva quantita di etanolo nel sangue. «Era turbato. Aveva poca stima di se stesso. Ha sempre avuto questa insicurezza da quando ha lasciato la scuola e alcune cose sono successe nella sua vita», ha dichiarato il padre al Mirror.