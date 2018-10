Travolto da una moto fuori dalla scuola, bambino miracolosamente illeso Video choc

Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Vienema riesce miracolosamente a cavarsela. Unè stato travolto all'ingresso di unain Cina, nella città di Chaozhou, nella provincia del Guangdong, da un uomo in moto che lo ha preso in pieno in prossimità dell'edificio con dei bambini.Alcune immagini riprese dalle telecamere di sicurezza mostrano prima la moto che travolge il piccolo, poi il bambino che si alza in piedi subito dopo e corre dai suoi compagni di scuola miracolosamente senza essersi fatto nulla. Come riporta il Daily Mail sembra che il bimbo stesse giocando in prossimità della strada insieme ad altri suoi amici, senza che nessuno badasse a loro. Probabilmente il gruppo era riuscito ad allontanarsi dall'occhio vigile delle maestre e la loro bravata poteva però concludersi in tragedia.Dal video si capisce che il motociclista ha tentato di schivare il piccolo, ma tutto è avvenuto in una frazione di secondo, non consentendo una frenata d'emergenza. Sebbene il piccolo sembra da subito stare bene non sono note le condizioni del biker.