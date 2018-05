Sabato 26 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Era inper partorire, ma proprio mentre è in travaglio esprime il desiderio diprima di diventare mamma. Una richiesta insolita che però è stata ascoltatata da un'altrache, nonostante fosse anche lei in preda alle contrazioni, ha voluto aiutarla e l'hacon il suo compagno.Una storia insolita quella di due neo mamme che si sono conosciute nella stanza di un ospedale durante i reciproci travagli. Nonostante il momento poco adeguato Sushma Dwivedi Jindal ha unito in matrimonio Brianna Doyle e il fidanzato Casey Walko lo scorso 21 maggio al Presbyterian Medical Center di New York. Sushma aveva ottenuto la licenza su internet di celebrante, mentre l'anestesista le stava praticando l'autopsia per l'epidurale ha scoperto che una donna desiderava sposarsi prima della nascita del bambino, così ha colto la palla al balzo.Quattro anni fa, la donna era stata nominata ministro della Universal Life Church, un'organizzazione religiosa che accetta più confessioni e che è presente in tutto il mondo. La coppia non poteva essere sposata dal cappellano dell'ospedale, così l'arrivo di Sushma è stato provvidenziale. Medici e infermieri hanno preparato il necessario per le nozze, fiori inclusi e così si sono sposati. Doyle aveva già stabilito il giorno delle nozze e si sarebbe dovuta sposare a breve, ma il suo bambino ha deciso di nascere 2 settimane prima facendole saltare ogni programma.Le nozze sono state talmente emozionanti che la coppia ha cancellato il matrimonio ufficiale. Cinque ore dopo, è nato Nayan Jindal. Dopo altre dodici ore, anche Riley, il figlio dei neo sposi.