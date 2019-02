Entra in travaglio e corre in ospedale: incidente sulla strada per l'ospedale, bimbo muore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stavanoper mettere al mondo il loro bambino, ma nel tragitto hanno avuto unJessica e Justin Mitchell non erano nella pelle dalla gioia di vedere finalmente ile quando lei è entrata insi sono precipitati verso l'ospedale. Nel tragitto però i due hanno avuto un incidente e hanno perso il loro bambino.Non vedevano l'ora di essere una famiglia, purtroppo però un drammatico incidente ha infranto i loro sogni. Justin ha provato a schivare un ramo di un albero sulla carreggiata con la sua auto ma ha perso il controllo della vettura. Entrambi sono stati portati al vicino ospedale di Sulphur Springs, in Texas, dopo un'ora dall'incidente. La donna è stata sottoposta a un cesareo d'urgenza ma purtroppo nell'impatto il feto ha riportato delle lesioni che si sono dimostrate fatali e non è riuscito a sopravvivere.La coppia è riuscita a cavarsela anche se Jessica ha riportato gravi lesioni al collo, alla vertebra lombare e una frattura del bacino. Oggi sono sconvolti dalla loro perdita, come riporta la stampa locale , hanno visto il loro bambino prima di dirgli addio per sempre e stanno cercando di superare il trauma. A tal riguardo la famiglia ha avviato una raccolta di fondi online per supportarli in questo momento di grande difficoltà e per aiutarli nelle numerose spese mediche che hanno dovuto, e dovranno, affrontare.