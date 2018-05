Subisce un trapianto, si ammala di meningite e scopre di avere 6 tumori: Sophie a 19 anni lotta come una guerriera

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È stata colpita dalla, ma aè viva e con nessuna intenzione di mollare. Una storia decisamente sfortunata quella di Sophie Houghton-Hink che nella sua breve vita si è già dovuta sottoporre a stressanti terapie, ricoveri e trapianti nel corso di soli due anni.Sophie, originaria del Dorset, nel Regno Unito, ha iniziato a stare male nel 2016, quando dopo essere svenuta i medici le hanno diagnosticato una malattia al fegato. Affetta da colangite sclerosante primitiva si è dovuta sottoporre a un trapianto che si è concluso con successo ma che deve averla particolarmente indebolita, tanto che dopo sole 2 settimane si è ammalata di meningite.La situazione sembrava migliorare ma nel 2017 Sophie ha ricominciato a non sentirsi bene e, a seguito di alcuni controlli, ha scoperto di avere un cancro alla gola, ai polmoni, al fegato, alla milza, all'addome e al cervello. Secondo i medici le masse si sarebbero potute formare a causa delle medicine assunte per evitare il rigetto dopo il trapianto. Sophie si è quindi dovuta sottoporre a mesi di chemioterapia e oggi sembra finalmente stare di nuovo meglio. La sua forza è pari a quella di un guerriero e la sua voglia di vivere e di andare avanti non è mai stata scalfita da nessuna delle gravi patologie che l'ha colpita negli ultimi 2 anni.