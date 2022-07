Trans abusa delle compagne di cella e le minaccia, ma loro scoprono il suo segreto: condannato a 10 anni

Trans abusa delle compagne di cella e le minaccia, ma loro scoprono il suo segreto e lo denunciano: condannato a 10 anni. Tarjit Singh, nato come una donna di nome Hannah Walters ma che ora si identifica come un uomo, ha fatto credere alle sue compagne di cella di essere al 100% un uomo mentre faceva sesso con loro, arrivando anche a minacciarle.

Botte e minacce

L'uomo, che non aveva in realtà genitali maschili, usava sex toys per avere rapporti con le altre detenute. Quando le donne se ne accorgevano però Tarjit le picchiava e le minacciava affinché non rivelassero il suo segreto. Per impedire che scoprissero la sua vera identità, il 32enne ha sempre indossato abiti durante i rapporti sessuali pretendendo sempre di restare al buio ma alla fine è stato scoperto e denunciato.

Condannato a 10 anni

Quando la polizia ha indagato sull'aggressione ha scoperto quanto accadeva in carcere, contro ogni regola, e il detenuto è stato condannato a una pena di dieci anni di reclusione dal un tribunale britannico, la Snaresbrook Crown Court, nella Greater London e poi trasferito in un carcere femminile.

Condotta deplorevole

Il giudice ha definito la condotta di Tarjit deplorevole. L'uomo è stato accusato di essere un violento e un manipolatore. Diverse detenute, che hanno avuto rapporti sessuali con lui, sarebbero cadute in depressione e sono stati somministrati loro antidepressivi. Pare che Tarijt approfittasse soprattutto di donne particolarmente vulnerabili e questo ha rappresentato per il magistrato un aggravante, disponendo quindi un trasferimento in un carcere femminile nonostante il suo cambio di identità.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Luglio 2022, 16:31

