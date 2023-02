Tragedia in metro, cane resta bloccato nel vagone: padrone muore trascinato sui binari dal guinzaglio

Tragedia a Washington, negli Stati Uniti. Un uomo è morto dopo essere stato trascinato dalla metro per alcuni metri. La vittima era a bordo del convoglio insieme al suo cane quando, alla fermata della metropolitana, qualcosa è andato storto. L'uomo è sceso dalla metro, mentre il suo cane è rimasto bloccato all'interno del treno, durante la chiusura delle porte. Il padrone non ha fatto in tempo a mollare il guinzaglio prima che il treno partisse.

L'incidente

L'incidente è avvenuto alla stazione di Dunn Loring, nella contea di Fairfax. E tutto si è consumato in pochi istanti. Non è chiaro il motivo per cui l'animale sia rimasto all'interno del treno, invece di scendere insieme al padrone. Ma a quel punto l'uomo, non essendosi accorto della cosa ha ricevuto uno strattone che lo ha fatto cadere, perchè rimasto impigliato nel guinzaglio. Dopo l'incidente, la circolazione ferroviaria è stata interrotta. E, secondo le prime ricostruzioni della polizia, l’uomo non è stato investito dal convoglio ferroviario, ma trascinato lungo la piattaforma per diversi metri. Le ferite riportate sono apparse subito molto gravi. Secondo quanto riferito dai media locali, fatale per l'uomo sarebbe stato un trauma cranico. L'uomo è deceduto poco dopo in ospedale.

A Metro passenger was killed after being dragged down the platform at the Dunn Loring Metro station. Metro says the passenger on the platform was holding a leash and the dog was inside the train. https://t.co/RCwmKLxj2F — NBC4 Washington (@nbcwashington) February 16, 2023

Le indagini

Mentre la polizia indaga su cosa abbia impedito al cane di scendere dal convoglio, il personale del treno ha spiegato alla NBC e alla polizia di aver effettuato due controlli delle porte di sicurezza prima di lasciare la stazione, ma il guinzaglio era troppo sottile per far scattare l’allarme. Il cane non ha riportato ferite ed è stato preso in custodia dalla polizia. Secondo le regole di servizio della metro locale, l'uomo non avrebbe potuto viaggiare senza trasportino.

