All'di, a, unè atterrato in seguito ad un volo proveniente dal Sudafrica. Ai controlli di sicurezza però gli ufficiali delle Forze di frontiera hanno fatto una scoperta incredibile. All'interno della sua cintura hanno trovatoe in via di estinzione, due delle quali si erano già schiuse. Due pulcini e altri 17 pronti a venire al mondo.Gli ufficiali specializzati delle Forze di frontiera hanno identificato che le uova erano protette dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie in via di estinzione (CITES). Anche se le specie esatte devono ancora essere identificate, le uova sono pare siano rapaci sudafricani tra cui, aquile e falchi. L'uomo è stato arrestato e la polizia ha aperto un'indagine.Il personale del Centro di accoglienza per animali di Heathrow si è preso cura dei pulcini e si è assicurato che le uova non schiuse fossero incubate, prima di trasferirle in una struttura specializzata.