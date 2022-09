La vendetta della donna tradita: si affianca e con un cacciavite inizia a distruggere l'auto

Una donna, dopo essere stata tradita dal compagno, ha scelto una vendetta decisamente tremenda. Con probabili conseguenze anche a livello penale e non solo.

«Scendi un attimo, devo parlarti»: 52enne picchia a bastonate il fidanzato della ex

La vendetta della donna tradita

La scena, che potrebbe costituire una testimonianza contro la donna in tribunale, è avvenuta in Spagna ed è stata ripresa da un residente. Il video è diventato virale dopo essere stato girato alla piattaforma SocialDrive. La donna, alla guida della propria auto, si è accostata proprio a fianco di quella del compagno e poi, incurante della pioggia battente, si è sporta dal finestrino, brandendo un grosso cacciavite.

Una mujer clava un destornillador en un coche pic.twitter.com/Py1VcFMUzx — SocialDrive (@SocialDrive_es) September 21, 2022

A quel punto, la donna ha iniziato a rigare e a colpire il cofano dell'auto, cercando di danneggiare anche il lunotto. Nel filmato, si vede anche la donna parlare con il compagno, chiuso in auto, che aveva iniziato a riprenderla con il cellulare. Il rumore della pioggia battente impedisce di comprendere alla perfezione ciò che la donna grida al compagno, ma il senso della frase appare piuttosto chiaro: «È inutile che registri, queste sono le conseguenze per avermi messo le corna». Il filmato, una volta condiviso su Twitter, è diventato subito virale: oltre 207mila visualizzazioni in meno di un giorno.

