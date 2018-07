Torturavano la figlia, la legavano e la costringevano a guardarli mentre facevano sesso: condannati

Bambina di sei anni uccisa mentre è in vacanza con i nonni: choc sull'isola, ritrovata in un bosco​

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una vicenda agghiacciante e delicata, quella che ha visto una coppia condannata per maltrattamenti ai danni di una delle loro figlie. La, di appena, venivae, quando venivaa una sedia, era Come riporta 20minutos.es , la vicenda ha avuto luogo a, nelle Baleari: laè stataa un anno e mezzo per i maltrattamenti ai danni della piccola, che veniva anche picchiata e punita dal padre con docce gelate mentre la madre restava a guardare, senza fare nulla per impedirlo.Durante la fase delle indagini, che aveva portato al fermo della coppia, la bimba era stata affidata ai nonni, ma anche qui riceveva alcuni filmati a luci rosse dei genitori. Al momento, la bimba, insieme alla sorellina, si trova in una casa-famiglia.