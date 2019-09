Torturato a 17 anni al supermercato: «Aveva rubato una barretta di cioccolato». Sui social il video choc

LEGGI ANCHE

Nel video, il ragazzo è nudo e imbavagliato mentre viene picchiato ed è minacciato dalle guardie dello stabilimento. In base a una prima ricostruzione della polizia, il giovane avrebbe preso una barretta di cioccolato dagli scaffali e poi tentato di uscire dal negozio senza pagare. Aveva rubato una misera barretta di cioccolato: lo hanno torturato, frustandolo. Vittima dell'aggressione, avvenuta in un supermercato di San Paolo, in Brasile, un ragazzino di appena 17 anni: due addetti alla sicurezza sono stati arrestati con l'accusa di averlo torturato dopo la diffusione sui social delle immagini, particolarmente cruente.Nel video, il ragazzo è nudo e imbavagliato mentre viene picchiato ed è minacciato dalle guardie dello stabilimento. In base a una prima ricostruzione della polizia, il giovane avrebbe preso una barretta di cioccolato dagli scaffali e poi tentato di uscire dal negozio senza pagare.

#Viral | Por robar chocolates, lo desnudan y azotan con un látigo eléctrico.



Los hechos se dieron en Sao Paulo #Brasil



La justicia brasileña decretó el arresto de dos vigilantes privados que torturaron al joven con descargas eléctricas por robar chocolatinas en un supermercado pic.twitter.com/QcRJR9Nrrv — XHVX- XEVX | Grupo VX (@XHVXTabasco) September 5, 2019

All'uscita è stato avvicinato dai due uomini, che lo avrebbero portato in una stanza sul retro del locale. Lì sarebbe stato spogliato, imbavagliato, legato e torturato con una frusta fatta di fili elettrici intrecciati per circa 40 minuti. Il giovane ha detto alla polizia di essere stato minacciato da uno dei due 'security' e che aveva deciso di non sporgere denuncia perché temeva per la propria vita.

