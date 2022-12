La torta miracolosa che si mangia a Capodanno: chi prende la fetta con la monetina avrà fortuna nel 2023

Tra i riti di buon auspicio per il nuovo anno, spunta una ricetta singolare che potrebbe portare fortuna e denaro a chi la prepara e poi... se la mangia nella notte di Capodanno. Si tratta di una torta particolare, a dir poco “miracolosa”. Le sue fette infatti, non sono tutte uguali, anzi.

La torta miracolosa

La torta miracolosa è ritenuta tale perché contiene una moneta portafortuna. Solo una fetta però, cela la monetina (nascosta precedentemente nell'impasto) e una persona soltanto avrà la fortuna di ricevere proprio quella fetta. Il fortunato quindi, dovrebbe ricevere fortuna e prosperità nell’anno nuovo.

La forma della torta nel mondo

La torta, secondo le tradizioni locali, ha ingredienti e aspetti diversi a seconda del Paese in cui è preparata. In Cina ad esempio, si tratta di una torta di riso chiamata anche nian gao (che significa “torta dell’anno”). In Scandinavia invece, la torta fortunata è un budino di riso con una mandorla nascosta all’interno.

