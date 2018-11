Torre di Londra, 10mila fiaccole per commemorare le vittime della Prima Guerra Mondiale

Lunedì 5 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Per celebrare il centenario dalla fine dellasarà illuminata con diecimila fiaccole. Un evento di otto notti, dal 4 all'11 novembre, organizzato per commemorare le vittime della Grande Guerra e un momento molto suggestivo, come racconta il Telegraph Ieri, 4 novembre, le guardie che hanno prestato servizio nell'esercito e i rappresentanti delle forze armate hanno presenziato una cerimonia e impiegato tra i 40 e i 50 minuti per accendere manualmente le torce rimanenti, illuminando gradualmente sia la Torre di Londra che il suo fossato vuoto.Le fiamme hanno una durata di quattro ore prima di dover essere rifornite di carburante. Lo spettacolo, intitolato "Beyond the Deepening Shadow" è accompagnato da un'installazione sonora appositamente commissionata con musica corale e Sonetti dia un soldato.Una portavoce dil'organizzazione responsabile per la conservazione della Torre di Londra, ha dichiarato: «Alle 17:00 di ogni sera le guardie, un cadetto, un veterano e un membro dell'esercito accenderanno le torce. E una squadra di circa 80-100 volontari del pubblico, che abbiamo appositamente addestrato, accenderà il resto. Nel corso di circa 40 a 50 minuti l'intero fossato sarà illuminato»L'ultima notte, l'11 novembre, è il Giorno della Memoria nel Regno Unito e l'anniversario del giorno in cui la guerra è stata dichiarata "all'undicesima ora dell'undicesimo giorno dell'undicesimo mese".