Partita di calcio choc: toro furioso entra in campo e carica i calciatori VIDEO

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 14:33

In, nella città di, un toro è entrato in un campo di calcio mentre era in corso una partita e ha ferito un giocatore. Un video, pubblicato su Youtube mostra il rarissimo evento.Nellea tutta velocità, mentre l'arbitro è costretto a fermare il gioco. Immediatamente, i giocatori e il pubblico corrono terrorizzati per evitare l'animale, che si muove in mezzo al campo con grande furia. Nel frattempo, un uomo in sella a una motocicletta lo insegue per tentare di spingerlo verso un'estremità del campo.L'incursione ha provocato il ferimento di un uomo che è stato trasferito in ospedale, dove gli è stato diagnosticato un trauma, secondo i media locali.Gli agenti di polizia hanno riferito chel'animale sarebbe scappato da un macello o da un recinto nelle vicinanze, al momento tuttavia sono in corso delle indagini.