Tornado in Texas, paura a Dallas: 5 morti e oltre 60 feriti. Tra le vittime un bambino, due i minori ancora dispersi

di Redazione web

È di almeno cinque morti tra cui un bambino e oltre 60 feriti il bilancio del tornado che ha colpito il Texas a nord di Dallas, negli Stati Uniti. Lo ha dichiarato lo sceriffo Ray Sappington all'Abc aggiungendo che due bambini risultano ancora dispersi.



Cosa è successo

Per la prima volta in tre ore, all’1 di notte di domenica, è scaduto l’allarme tornado nel nord del Texas. Gli scenari di pericolo erano stati allertati solo per un certo numero di contee, compresequelle di Collin, Hunt e Fannin. Secondo il meteorologo Jeff Ray della CBS News Texas, è stato confermatoche si tratta di un tornado di grande dimensioni. Danni causati dalla tempesta sono stati segnalati in tutto il Texas settentrionale. Semirimorchi ribaltati sono stati segnalati sulla I-35. I paesi e le città di Anna, Melissa, Lane, Celeste, Hogeye, Kingston, Midway, White Rock, Wolfe City, Jacobia, Aberfoyle e South Sulphur sembravano essere stati o erano vicini al suo percorso.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Maggio 2024, 15:23

