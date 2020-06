Torna a casa troppo tardi, 22enne presa ad accettate dal padre e lasciata morire dissanguata

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Giugno 2020, 19:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Eracosì il padre l. Reyhaneh Ameri, 22 anni di ​Ekhtiar, in Iran, è stata uccisa addal padre dopo essere tornata a casa in un orario che l'uomo non ha considerato adeguato. La 22enne era tornata a casa alleaveva avuto una brutta discussione con il padre.Ilera andata a fare visita ai genitori e ha notato la camera di Reyhaneh chiusa, ha bussato senza ottenere risposta, poi ha notato il padre che era tornato a casa molto agitato per poi vederlo uscire poco dopo. Insospettita, la sorella ha insistito con la madre per aprire la porta e si è vista davanti la scena choc.Lagiaceva in una pozza di sangue dopo che il papà l'aveva aggredita con un'ascia lasciandola morire dissanguata. Immediatamente la sorella ha chiamato la polizia che ha arrestato l'uomo dopo aver trovato tracce di sangue della ragazza sui sedili della sua auto. Pare che in passato il padre avesse già minacciato di morte la figlia, non condividendone lo stile di vita. Diverse volte aveva picchiato la 22enne e in molte di queste occasioni era intervenuta la sorella per placare la sua ira.Quello di Reyhaneh è il terzo omicidio in poche settimane in Iran. Tre donne sono state uccise dai loro padri o compagni perché accusate di aver avuto atteggiamenti troppo libertini.