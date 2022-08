Torna a casa dopo 5 anni e fa una sorpresa alla mamma: il loro abbraccio è virale su TikTok

Mancava dalla sua città da oltre cinque anni e così una giovane donna ha deciso di fare una sorpresa alla mamma tornando a casa senza dire nulla. Si aspettava un'accoglienza gioiosa, tra lacrime e commozione, abbracci, urla. Ma le cose sono andate diversamente. E la reazione della mamma è stata decisamente inaspettata, almeno in un primo momento. Il video, diffuso dalla ragazza su TikTok, in poco tempo è diventato virale, scatenando i commenti degli utenti.

Il video

La protagonista di questo video è una ragazza, Marica Rey, che dopo oltre cinque anni di assenza per impegni di studio e di lavoro aveva deciso di tornare dalla madre, nella casa dove era cresciuta. La giovane si è fatta immortalare da un amico mentre percorre gli ultimi metri che la separano dalla porta di casa, decisa a diffondere su TikTok l'abbraccio con la mamma, convinta che avrebbe commosso tanti utenti.

La sorpresa

L'unico che sembra riconoscere Marica è il cane di famiglia. La madre, invece, resta immobile e impietrita sulla soglia. La donna squadra la figlia, ma non sembra riconoscerla. Quando Marica si avvicina e l'abbraccia, la donna si rende conto che quella è davvero sua figlia ma la sua unica reazione è un mancamento. Marica, a quel punto, non può far altro che soccorrerla, aiutandola a rialzarsi e a riprendere i sensi. E solo dopo, in un secondo video, mamma e figlia si abbracciano felici e commosse, mentre l'intera famiglia si appresta ad accogliere la giovane dopo più di cinque anni. «Ero pietrificata perché troppo sorpresa, non sapevo come reagire», ha poi precisato la mamma di Marica.

