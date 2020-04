«Topo contagioso»: scritta choc sull'auto della dottoressa che lavora in ospedale

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 15:17

». Così è stata definita Silvana Bonino,all'ospedale di Barcellona da un vandalo che ha scritto con della. Il riferimento è al fatto che la dottoressa è esposta al contagio lavorando in un ospedale e per questo considerata pericolosa.Il gesto però ha indignato la rete e non solo. Molti stanno apprezzando il lavoro coraggioso di tutti i sanitari in questa situazione di emergenza e l'atto vandalico ai danni di uno di loro è stato definito ignorante. Non è il primo episodio del genere in Spagna, paese che ha registrato il maggior numero di contagi in tutta europa e seconda nel mondo, almeno fino ad oggi. Ad Alcázar de San Juan, a Ciudad Real, un altro dottore nei giorni scorsi aveva trovato un biglietto sul portone della sua abitazione che lo invitava a trasferirsi altrove durante l’emergenza.Ma non solo i medici, anche una cassiera ha ricevuto un messaggio intimidatorio in Spagna, così come altri opertori socio- sanitari. Purtroppo la situazione non è migliore nemmeno in Italia, dove qualche giorno fa una dottoressa ha ricevuto un messaggio dai suoi condomini che la invitavano a fare attenzione perché la sua presenza avrebbe potuto mettere a rischio la loro salute.