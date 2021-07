Tokyo, boom di contagi Covid in piene Olimpiadi: quasi 1.500 casi nelle ultime 24 ore

Con le Olimpiadi in corso a Tokyo, si registra un boom di contagi da Covid-19 nella capitale giapponese. Nelle ultime 24 ore sono stati 1.429 i nuovi casi in città, e come sottolinea l'agenzia di stampa Kyodo è il settimo giorno di fila che si superano i mille contagi. Lunedì scorso i casi erano 702 e il bollettino odierno supera il precedente record per un lunedì, che risale all'11 gennaio quando le infezioni erano 1252. Nella capitale giapponese i casi attivi sono ormai 200mila.

Negli ultimi sette giorni la media giornaliera è stata di 1.553,9 casi, il 41,2% in più dei sette giorni precedenti. Gli esperti di salute hanno avvertito l'amministrazione metropolitana che a questo ritmo si potrebbe raggiungere un picco il 3 agosto, mentre sono ancora in corso i Giochi olimpici. Lo stato d'emergenza imposto a Tokio per la pandemia dura fino al 22 agosto, mentre le Olimpiadi si concluderanno l'8 agosto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Luglio 2021, 12:33

