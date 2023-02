Tocca una scultura da 40 mila euro di Jeff Koons alla mostra e la manda in frantumi

di Redazione web

È stata ridotta in briciole durante una mostra una scultura in vetro di Jeff Koons del valore di quasi 40 mila euro. È accaduto a Miami, dove una donna ha toccato uno dei suoi famosi palloni a forma di cane, che è caduta rompendosi in mille pezzi. La scultura di colore blu brillante, faceva parte della famosa serie 'balloon dog' che ha forgiato la reputazione internazionale di Jeff Koons, conosciuto in Italia anche per essere stato il marito dell'ex pornodiva Ilona Staller, in arte Cicciolina .

L'incidente è avvenuto durante un'anteprima privata all'Art Wynwood di Miami

L'incidente è avvenuto durante un'anteprima privata all'Art Wynwood di Miami. Alcuni collezionisti hanno pensato che si trattasse di una performance artistica o di una messa in scena. «Ho visto che questa donna era lì e picchiettava sulla scultura, che è caduta e si è rotta in mille pezzi», ha spiegato al canale Fox News di Miami l'artista Stephen Gamson testimone del fatto. Gamson ha detto che credeva che la donna stesse toccando l'opera d'arte, che si trovava su un piedistallo in acrilico con il nome di Jeff Koons, per verificare se fosse realmente un gonfiabile.

Incidente tra moto: morti Daniele, Guido e la fidanzata Rosanna che si era laureata 4 giorni fa

Un testimone ha filmato mentre i lavoratori della galleria spazzavano via le schegge di vetro. «Non posso credere che qualcuno possa averlo rovesciato», si legge nel file. Bénédicte Caluch, consulente artistico di Bel-Air Fine Art, che ha sponsorizzato l'opera di Jeff Koons, ha dichiarato al quotidiano americano Miami Herald che la collezionista non aveva voluto rompere l'opera e che l'assicurazione coprirà i danni. Jeff Koons, che non era presente, è un pittore e scultore americano che trae ispirazione da oggetti di uso quotidiano, compresi i palloncini animali. Le sue opere sfidano la nozione di bellezza nell'arte, anche se alcune sono state vendute all'asta per oltre 91 milioni di dollari (85 milioni di euro). Le sue sculture di cani similgonfiabili variano in dimensioni, da meno di trenta centimetri di altezza a più di tre metri e sono tutti di colori vivaci.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Febbraio 2023, 10:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA