Titanic, in arrivo il tour sottomarino per ammirare il relitto: ecco quanto costerà

La tragedia del Titanic è diventata probabilmente l'incidente nautico più famoso al mondo grazie al film diretto da James Cameron e con protagonisti Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. La nave da crociera che si infranse contro un iceberg e affondò nel 1912, diventerà presto un'attrazione turistica.

Leggi anche > Elezioni Usa 2020, Trump confonde “urne” con “polacchi”: il refuso su twitter diventa virale

Come racconta il Telegraph, un'agenzia di viaggi specializzata in crociere e viaggi in mare, la OceanGate Expeditions, ha infatti già lanciato un pacchetto decisamente insolito: un viaggio in sottomarino per ammirare il relitto del Titanic, che si trova a quasi 4 chilometri di profondità nel Nord dell'Atlantico. Un viaggio forse un po' macabro, ma che rischia di far gola ai fan del film capace di vincere ben 11 diversi premi Oscar. Ad ogni modo, non si tratta di un tour che tutti possono permettersi: il prezzo complessivo è infatti di 125mila dollari, pari a quasi 107mila euro.

Il tour durerà in tutto otto giorni: a bordo del sottomarino di proprietà di Stockton Rush, numero uno di OceanGate Expeditions, i facoltosi turisti partiranno dall'isola canadese di Terranova e percorreranno quasi 600 chilometri in direzione Sud-Est. L'esplorazione intorno al relitto durerà invece dalle sei alle otto ore e prima di partire, tutti i viaggiatori dovranno seguire alcuni corsi di formazione tecnica. Finora, 36 persone hanno prenotato il viaggio, che doveva partire la scorsa estate ma è stato rimandato al 2021 a causa della pandemia: i fortunati viaggiatori saranno i primi a vedere il relitto del Titanic da 15 anni a questa parte.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Novembre 2020, 08:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA