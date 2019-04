Attrae ragazze su Tinder: scatti di una casa elegante e alla moda, ma si era fotografato all'Ikea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è facile attirare l'attenzione di un potenziale partner e ottenere un appuntamento dopo un incontro virtuale.28 anni, è riuscito a uscire con la 24enne, dopo averle mostrato le foto di un appartamento. La casa in questione, però, non era reale e non era la sua. Lee aveva posato negli eleganti ambienti domestici ricostruiti neiLa storia, raccontata dal Daily Mail, è iniziata con un contatto sucelebre chat per incontri. Natasha, madre single, si era iscritta per conoscere persone nuove e magari "il principe azzurro". Subito è stata affascinata dagli scatti di Lee in quelle che credeva le stanze della sua casa. Il giovane si è fotografato persino in bagno strappandole un sorriso. Poco dopo ha scoperto cosa c'era dietro e il suo senso dell'umorismo. Un gesto che sicuramente lo ha aiutato a distinguersi dagli altri uomini e a fare breccia nel suo cuore.Aveva apprezzato il suo gusto nell'arredamento, i mobili alla moda, i libri raffinati e gli hobby culturali, ma Lee aveva inscenato tutto solo per qualche sì. La verità è venuta a galla quando ha letto nella biografia l'attività "fan delle foto scattate all'Ikea". L'esilarante sequenza di immagini l'ha colpita e spinta a chiedergli un appuntamento.