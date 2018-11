Sabato 10 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

SiDuarte Xavier, 33enne residente a Londra, è stato condannato acon l'accusa di violenza sessuale dopo aver messo in piedi un piano diabolico ai danni di diversi uomini. L'uomo ha ingannato diversi coetanei attraverso l'appin cui si fingeva una donna: programmava gli incontri e chiedeva alle sue vittime di bendarsi, a quel punto abusava di loro.Nella chat si faceva chiamare Ana. Dopo aver attratto le sue vittime, tutti uomini tra i 26 e i 45 anni, chiedeva loro di bendarsi. Una delle sue vittime lo ha però denunciato, scoprendo che dietro la donna si nascondeva un uomo. Lo sconosciuto ha testimoniato in tribunale di essere stato male dopo quell'incontro, di aver avuto bisogno di una terapia alla fine della quale gli è stata diagnosticata una sindrome da stress traumatico.Per questi motivi il giudice, come riporta anche la stampa locale , ha equiparato l'inganno di Xavier a una vera e propria violenza sessuale e per questo è stato condannato.