Timmothy Pitzen scomparso 7 anni fa, la verità sull'identità del ragazzino di 14 anni dopo l'esame del Dna

Timmothy Pitzen

, aveva detto ai poliziotti riaprendo lin Illnois (Stati Uniti). Una rivelazione clamorosa che è stata. Quel ragazzo di 14 anni trovato a vagare per le strade di Newport in Kentucky. Una speranza durata poco più di 24 ore. Poi la gelata dell'esame del Dna. Il ragazzo, sentito dall'Fbi, aveva detto di essere Pitzen e di essere scappato da due uomini che lo tenevano in cattività da sette anni. Ma le sue parole si sono rivelate false. «I risultati del Dna hanno rivelato che la persona in questione non è Timmothy Pitzen. le indagini vanno avanti per accertare l'identità» del ragazzo, hanno detto gli investigatori.La notizia ieri ha già fatto il giro del mondo: secondo il racconto del ragazzino i suoi due rapitori sarebbero stati due body-builder., dopo essere andato con la mamma nel Wisconsin. Sua madre fu trovata morta suicida, e un biglietto lasciato proprio da lei affermava come Timmothy fosse con persone che lo amavano e «non lo troverete mai». Alle autorità ha raccontato di essere fuggito da due uomini che lo avevano tenuto rinchiuso al Red Roof Inn, un motel vicino Cincinnati: entrambi palestrati, con dei tatuaggi descritti con minuzia di particolari agli agenti, che si sono recati sul luogo ma senza trovare nulla.«Ho speranza che sia lui e che stia bene, sono fiduciosa che tornerà da noi e che sia stato bene in questi anni», aveva detto la nonna Alana Anderson ad Abc News.