Il giovane tiktoker fa uno scherzo al padre, ma finisce malissimo: la reazione è virale

Come nella stragrande maggioranza dei contenuti, un tiktoker sudamericano aveva deciso di fare uno scherzo al padre. Questa volta, però, è andato decisamente oltre: la reazione del padre è stata decisamente meno 'olimpica' del solito.

L'autore di questo scherzo è un giovane peruviano di origini coreane, che insieme al fratello realizza sempre una serie di scherzi al malcapitato padre sull'account TikTok FamilyParkOficial. Questa volta, l'idea era decisamente maligna: mentre il padre era su una scala per fare dei lavori all'esterno della casa, il figlio ha approfittato del fatto che si fosse messo in punta di piedi per applicare sulle ciabatte una supercolla a presa rapida.

Quando il padre scende dalla scala, i suoi talloni restano immediatamente attaccati e si rende subito conto dell'accaduto. Quando vede l'altro figlio tenere in mano la supercolla appena passatagli dal fratello, vero autore dello scherzo, va su tutte le furie. Tra un'imprecazione e l'altra, l'uomo prende una tanica e la lancia contro il figlio, dimostrando, oltre ad una rabbia comprensibile, doti balistiche degne di nota. La tanica, infatti, colpisce in pieno il figlio, a cui cade lo smartphone, risultato poi danneggiato.

