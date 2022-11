La tiktoker si tatua, e le sue labbra si deformano: «Sembra il c*** di un babbuino». Cos'è accaduto

di Redazione web

«Mi sono tatuata le labbra e questo è il risultato: sembra il sedere di un babbuino». La tiktoker Melissa O'Callaghan ha raccontato la sua disavventura con il tatuaggio semipermanente sulla sua bocca.

Il racconto social

La tiktoker Melissa O'Callaghan desiderava ingrandire e rendere più carnose le proprie labbra, così ha pensato di applicarsi da sola un tatuaggio apposito che però non le ha portato il risultato sperato.

La bocca, che si è gonfiata esageratamente dopo il trattamento, ed ha acquisito anche un colore rosso brillante, è rimaste in queste condizioni per diversi giorni. Dopo aver applicato borse di ghiaccio, le labbra si sono sgonfiate. Il video postato su TikTok è stato visto più di 19.000 volte: la ragazza aveva incuriosito tutti scrivendo: «Sembra il sedere di un babbuino».

La tendenza beauty

Melissa non è la prima tiktoker che posta i processi di trattamenti beauty: alcuni riescono alla perfezione, altri, come nel caso della ragazza, non portano risultati ottimali.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Novembre 2022, 11:00

