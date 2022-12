Tiktoker riceve 40 pacchi (che non aveva ordinato) da uno sconosciuto: il contenuto la sconvolge

di Redazione web

Ai bambini si insegna sempre di non accettare nulla dagli sconosciuti, men che meno ad aprire o curiosare su qualcosa che non appartiene loro. La tiktoker Olivia Douglass si deve essere dimenticata di questa regola non scritta e i 40 pacchi Amazon che non aveva ordinato e che ha ricevuto da uno sconosciuto li ha aperti tutti. Il contenuto l'ha scioccata.

La vicenda

I tiktoker mostrano praticamente tutta la loro vita sul social cinese che sta spopolando in tutto il mondo e sono spesso protagonisti di strane e anche inquietanti, esperienze. Ciò che è successo a Olivia Douglass ha dell'incredibile: il corriere le ha consegnato 40 pacchi che non aveva mai ordinato e con il fidanzato, ha deciso di aprirli ovviamente filmandosi.

La ragazza aveva anche segnalato l'errore di consegna ma non aveva ricevuto risposta.

Il video virale

Olivia è rimasta di stucco quando ha aperto i pacchi: dentro c'erano una miriade di bandiere di tutti i tipi, tanto che è stata soprannominata "la donna bandiera".

All'interno dei pacchetti più piccoli, c'era invece della bigiotteria confezionata. Olivia e il fidanzato hanno provato a raggiungere il mittente, ma nulla da fare: non l'hanno trovato.

