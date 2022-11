Anziana andrà in pensione a 81 anni grazie a un tiktoker: «Tutto merito di un video». La storia incredibile

di Redazione web

Ha fatto il giro del mondo la commovente storia del tiktoker Devan Bonagura che ha aiutato Nola Carpenter, impiegata 81enne di Walmart, che avrebbe dovuto lavorare ancora molti anni per riuscire ad estinguere il mutuo e comprare definitivamente la casa.

Truffatore 93enne ricercato dagli anni Novanta: ha sedotto e derubato molte donne e si è finto vittima dell'Olocausto

Gioacchino compie 100 anni, la figlia gli regala una notte speciale allo strip club

Anziano 72enne condannato per stalking: «Perseguitava una bimba di 10 anni, lei lo chiamava 'l'alieno'»

La storia

Un giorno il 19enne del New Jersey negli Stati Uniti, Devan Bonagura, si trovava in un grande magazzino Walmart e ha filmato una signora visibilmente stanca, riposare nella sala relax del negozio. Il tiktoker intenerito dall'anziana, l'impiegata Nola Carpenter, l'ha filmata e sul post social ha scritto: «La vita non dovrebbe essere così difficile». Il video su TikTok ha ottenuto più di 30 milioni di visualizzazioni e migliaia di like e commenti.

Dato che il video aveva riscosso così tanto successo, Devan ha deciso di aprire un account GoFundMe (piattaforma che consente di effettuare donazioni di qualsiasi somma), per aiutare Nola a raccogliere fondi per estinguere il suo mutuo. La somma che mancava alla signora per chiudere del tutto la pratica era di 60.000 dollari, con le donazioni sono arrivati a 110.000 dollari.

Il lavoro di Nola

Nonostante Nola abbia, grazie all'aiuto di Devan, superato di gran lunga la somma di cui aveva bisogno, continuerà a lavorare al Walmart fino alla fine delle festività, periodo molto impegnativo.

♬ The Fog - John Carpenter @reedusmagic In 5 days $168,996 raised for Nola. Amazing this young man felt a need to help his elderly Walmart coworker. What would've be nice @Walmart matching the donation. Well done @dbon973_ & congratulations to Nola on her retirement! People are Amazing! ❤️ #BeKind

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Novembre 2022, 10:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA