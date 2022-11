Tiktoker va a vivere in un furgone: «Così non pago più il mutuo». Amelise Burr (22 anni): visiterò tutta l'Europa

di Redazione web

Amelise Burr, 22 anni, prima di rivoluzionare la sua vita viveva a Cambridgeshire, nel Regno Unito. La tiktoker e youtuber ha deciso di dire addio alla sua vita frenetica per dedicarsi totalmente a se stessa: ora vive in un furgone e non ha più intenzione di tornare alla vita di un tempo: «Visiterò tutta l'Europa col mio camper»

La storia di Amelise

Amelise Burr ha preso questa decisione spinta dalla voglia di vaggiare, ma soprattutto perché non voleva più pagare l'affitto o le tasse del mutuo. Così ha cominciato a raccontare la sua vita sulla piattaforma Youtube, e il suo account ora conta più di 200 mila iscritti.

«Mi sono imbattuta in questa vita dopo la morte di mia nonna», ha raccontato la youtuber al tabloid Daily Star. E ancora: «Se mi annoio di un luogo, posso semplicemente andare da qualche altra parte e portare la mia casa con me».

Amelise Burr in un video pubblicato su TikTok ha rivelato come ha trasformato il furgone in un'elegante e confortevole casa utilizzando materiali economici. Per rifare il letto, ad esempio, ha usato delle doghe di alluminio che ha trovato nel vialetto di qualcuno prima di aggiungere del legno sopra. La youtuber ha raccontato di avere persino costruito la sua doccia da zero.

