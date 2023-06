Maglie e camicie larghe contro le molestie nella metro: su TikTok spunta il trend delle 'Subway Shirt'

di Redazione web

Maglie larghe e vecchie, camicie sgualcite o stropicciate, t-shirt scolorite e talvolta bucate. È questo l'abbigliamento che va per la maggiore nella metropolitana di New York e molto spesso sono proprio le ragazze a indossare questo tipo di capi che, inizialmente, potrebbero far pensare a qualcuno troppo pigro per vestirsi come si deve o per mettersi un po' in ordine. In realtà, c'è un significato ben diverso dietro alle scelte bizzare ed extralarge delle giovani newyorkesi. Tutto è nato su TikTok da un'idea della content creator 24enne, Claire Wenrick che ha battezzato le "Subway Shirt" ovvero "camicie da metropolitana".

L'iniziativa delle "Subway Shirt"

L'idea della tiktoker Claire Wenrick, di creare una specie di barriera protettiva tra una potenziale vittima di molestie e un molestatore, nasce proprio dai social e ruota tutta intorno all'abbigliamento, fermo restando che quest'ultimo non sia un modo per far cadere in tentazione qualcuno. Le Subway Shirt, però, sono utilizzatissime dalle ragazze di New York che, grazie a maglie larghe e brutte, tengono lontani da sé sguardi indiscreti. Claire, al quotidiano inglese The Guardian, ha spiegato: «È un modo per proteggermi andando dal punto A al punto B.

Il trend su TikTok

Il trend delle Subway Shirt ha fatto il giro del mondo. Grazie a TikTok una serie di video, in cui ragazze indossano camicione prima di prendere la metro, stanno cirvolando sui social. Ormai, la "pratica" è nota a tutti coloro che utilizzano piattaforme come TikTok o Instagram.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Giugno 2023, 16:57

