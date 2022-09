Si rompe un dente e se lo fa 'ricostruire' dalla fidanzata estetista: il (dubbio) risultato stupisce tutti VIDEO

Si era rotto un dente, quasi a metà, e non sapeva come rimediare a quel piccolo problema estetico. Una soluzione temporanea, ma di grande impatto visivo, è arrivata grazie all'intervento della fidanzata.

La vendetta della donna tradita: si affianca e con un cacciavite inizia a distruggere l'auto

Dente rotto, l'intervento della fidanzata estetista

La ragazza, di professione estetista, ha infatti avuto un'intuizione geniale. Come una sorta di MacGyver, ma al femminile e nell'ambito della cura della persona, la giovane ha notato che, in fondo, non c'era grande differenza tra il dente incisivo centrale, quello che il fidanzato si era spaccato, e le unghie finte che utilizza per la ricostruzione e la manicure.

Alla fine, con precisione e attenzione, la ragazza ha applicato un'unghia finta al dente spaccato del fidanzato, che si chiama Juan Pablo Cabrera, vive in Messico e da ieri è diventato una vera e propria star di TikTok. Il video, infatti, ha causato un certo furore tra gli utenti: in meno di 24 ore, quasi dieci milioni di visualizzazioni. E se non bastano i risultati quantitativi, arrivano anche esiti eccellenti dal punto di vista qualitativo. «Sono una dentista, da un lato mi sembra un insulto al nostro lavoro e dall'altro non posso che stupirmi in positivo» - scrivono alcuni utenti - «Sono un dentista, come rimedio provvisorio mi sembra geniale ed efficace. Ma ricorda di rivolgerti a un collega».

Dal canto suo, Juan Pablo ha spiegato qualche ora dopo: «Amici, tutto bene, non preoccupatevi. Non sento nulla. Anzi, di fatto non sento più neanche la faccia». Nella speranza che stesse scherzando e che non sia finito al pronto soccorso, ora si starà godendo l'immensa e improvvisa fama social.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Settembre 2022, 18:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA