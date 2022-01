Si spara mentre gira un video su TikTok: morta una ragazzina di 14 anni

Ancora un dramma. Una ragazza di 14 anni è morta dopo essersi sparata accidentalmente mentre stava girando un video su TikTok, la popolare piattaforma per video brevi. È accaduto nella città di Hyderabad, in Pakistan. A renderlo noto è stata la polizia. «Il proiettile le ha attraversato lo stomaco causando la sua morte», hanno spiegato i dottori. Nel 2021 in Pakistan quattro giovanissimi hanno perso la vita mentre stavano girando video su TikTok.

More disturbing news coming forth from the toxic world of #TikTok as a teenage girl accidentally shoots herself, whilst shooting a video for the social media platform in #Hyderabad, #Pakistan. pic.twitter.com/JD7jC4nwCj