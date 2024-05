TikTok contro l'intelligenza artificiale: i contenuti IA ora avranno un'etichetta: «Le persone devono distinguere ciò che è finto»

di Redazione Web

TikTok inizia ad etichettare i contenuti creati con l'intelligenza artificiale. Quando sono caricati dall'esterno, dunque non attraverso la piattaforma, il social metterà un'etichetta identificativa per combattere la disinformazione. L'annuncio è arrivato inizialmente giovedì nel programma «Good Morning America» ​​dell'emittente televisiva americana Abc.



L'etichetta aiuta a distinguere la realtà dalla finzione

«I nostri utenti e i nostri creatori sono così entusiasti dell'intelligenza artificiale e di ciò che può fare per la loro creatività e la loro capacità di connettersi con il pubblico - ha riferito Adam Presser, responsabile delle operazioni e della fiducia e della sicurezza di TikTok, ha dichiarato a ABC News - Ma allo stesso tempo, vogliamo assicurarci che le persone abbiano la capacità di capire cos'è la realtà e cos'è la finzione».

«L'etichettatura aiuta a rendere chiaro il contesto - ha scritto la società cinese in una nota diffusa giovedì - motivo per cui etichettiamo gli AIGC (AI Generated Content, ndr) realizzati con gli effetti AI di TikTok e chiediamo ai creatori di etichettare gli AIGC realistici per oltre un anno».



Infatti, la sua politica in passato è stata quella di incoraggiare gli utenti a etichettare i contenuti che sono stati generati o modificati in modo significativo dall'IA.

Come funziona il sistema di etichettatura

TikTok segue altri colossi social come Meta o Google per fornire maggiori garanzie nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. La società ha affermato che la tecnologia può allegare metadati ai contenuti, che utilizza per riconoscerli ed etichettarli istantaneamente. TikTok ha iniziato a implementare la tecnologia giovedì su immagini e video e presto arriverà ai contenuti solo audio.

Nei prossimi mesi, le credenziali del contenuto verranno allegate agli invii effettuati su TikTok, che rimarranno sul contenuto una volta scaricate. Ciò aiuterà a identificare il materiale generato dall’intelligenza artificiale realizzato su TikTok e farà capire quando, dove e come il contenuto è stato creato o modificato. Altre piattaforme che adottano le credenziali del contenuto saranno in grado di etichettarlo automaticamente.

TikTok è la prima piattaforma di condivisione video a mettere in pratica le credenziali e aderirà alla Content Authenticity Initiative guidata da Adobe per contribuire a promuovere l'adozione delle credenziali nel settore.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Maggio 2024, 17:26

