«Riposa in pace»: il mistero della star di Tik Tok trovata morta a 22 anni

Muore a soli 22 anni per cause ancora da chiarire. Huey Haha, star dei social network, in modo particolare di Tik Tok è morto improvvisamente per cause che non sono state specificate e lascia una bambina di 2 anni. A dare la notizia è stata la sua stessa famiglia con un post su Instagram.

«Riposa in pace. Huey Haha è morto il 25 ottobre 2021. Amava e apprezzava ogni singolo dei suoi sostenitori. Questo è il gofundme ufficiale, tutti i proventi andranno alle spese funerarie e a sua figlia», hanno scritto in un post. L'influencer, di origini asiatiche ma che viveva da tempo in California, era molto conosciuto e alcuni dei suoi video avevano superato anche i 100 milioni di visualizzazioni. Era particolarmente apprezzato per i suoi sketch comici che si incentravano su pistole, marijuana e sulla cancel culture.

Tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio e le donazioni sulla pagina di raccolta fondi lanciata dai suoi cari online. La piattaforma GoFundMe ha attualmente raccolto 32.880 dollari e ha superato il suo obiettivo iniziale di 15.000 dollari.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Ottobre 2021, 16:07

