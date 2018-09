La tigre salta gli anelli di fuoco, poi si accascia in preda alle convulsioni

Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La tigre è da sempre un animale , ma è pur sempre un animale, che seppur forte ha le sue debolezze. Lo dimostra la, che durante uno spettacolo circense nella città russa di, è stata costretta a saltare per ben tre volte attraverso gli anelli infuocati, il numero tipico delle tigri al circo.Ma dopo la terza volta, la tigre Zena ha perso le forse ed è crollata, presa da convulsioni, fino a perdere conoscenza. Così mentre il domatore cercava di farla riprendere, toccandola con l’asta e, tra gli spettatori - come mostrano le immagini che hanno fatto il giro del mondo - è scattata prima la paura e poi l’indignazione per ciò che stava succedendo.La tigre alla fine si è ripresa, dopo aver ricevuto tre secchiate d’acqua da parte deglli assistenti del domatore. Ma l’indignazione resta, anche se il domatore stesso,, al giornale Rossiyskaya Gazeta ha assicurato che quanto è accaduto è perfettamente normale, che si è trattato solo di uno spasmo muscolare e che la salute della tigre non è a rischio.