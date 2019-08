Panini con la carne banditi all'università: la scelta contro i cambiamenti climatici​

Ilpiace sempre di più in. Ce ne sono alcuni, però, particolarmente pregiati e costosi, che per ovvie ragioni hanno un target molto ristretto, circoscritto ae persone decisamente abbienti come. Quello che piace di più alle personalità più famose d'Oltremanica, ad esempio, è prodotto inma ha dei prezzi non alla portata di tutti.Si tratta del, un vino rosso prodotto da Antinori nel comune di San Casciano in Val Pesa (Firenze). Per ottenerlo, vengono usati diversi tipi di uva Sangiovese e Cabernet, con una gradazione alcolica finale pari a 13,50%. Il nome deriva dalla tenuta in cui vengono coltivate le uve necessarie alla produzione di questo vino molto pregiato, che viene invecchiato in barrique. I prezzi sono proibitivi per molti: anche se sul mercato sono disponibili alcune versioni meno pregiate e più economiche, normalmente ilpuò arrivare a costare oltre mille euro a bottiglia.È anche per questo, come spiega il Telegraph , che insono soprattutto i vip e le personalità istituzionali ad apprezzare in modo particolare il, ad esempio, è una grande fan di questo vino toscano di lusso, così come il neo-premier,, che ne ha ricevuto una cassa da Sajid Javid, il Cancelliere dello Scacchiere (l'omologo del nostro ministro dell'Economia e delle Finanze). Il nuovo inquilino di Downing Street ne aveva parlato in termini decisamente entusiastici: «Non avevo idea che potesse essere così costoso, ma posso assicurarvi che si tratta di un vino delizioso, unico nel suo genere».Il primo cittadino britannico a elogiare pubblicamente le doti del, tuttavia, era stato, già qualche anno fa, un certo. Il leggendario ex allenatore del Manchester United, infatti, oltre al calcio coltiva da sempre una grande passione per i vini italiani e anche come enologo dimostra di sapere il fatto suo.