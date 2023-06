Tifoso del West Ham 19enne cade dal muretto mentre festeggia la vittoria: «Grave frattura al cranio»

di Redazione web

Un giovane tifoso del West Ham sta lottando per la vita in ospedale, dopo una brutta caduta in seguito alla finale di Europa League a Praga. Si chiama Connor Reid, il 19enne andato alla partita con suo padre Alex, caduto da un muro alto 5 metri mentre stava aspettando un taxi dopo il match di calcio contro la Fiorentina.

Perde l'equilibrio

Connor stava aspettando un'auto di Uber seduto su un muretto, probailmente non accorgendosi dell'altezza in cui si trovava se fosse caduto, fatto che purtroppo è accaduto, quando il ragazzo ha perso l'equilibrio.

Non ricorda la caduta

Per fortuna le condizioni di Connor sembrano fuori pericolo, dopo l'operazione. A fornire gli aggiornamenti è il padre del ragazzo che ha seguito e tifato con lui a Praga. "È a pezzi ed è molto stanco. Non se ne ricorda», riferendosi all'incidente della caduta, anche se invece "ricorda la partita e tutto, è la prima cosa che ha saputo quando si è svegliato in ospedale".

