Thomas Cook, il dramma di Matt: sta morendo di cancro, viaggio saltato. «Era la sua ultima vacanza»

Martedì 24 Settembre 2019, 16:34

Il fallimento diha creato disagi per centinaia di migliaia di passeggeri in vacanza, il cui ritorno a casa è stato decisamente complicato dalla situazione finanziaria dello storico tour operator britannico. E i media inglesi parlano del caso di, uno dei tanti passeggeri che hanno dovuto rinunciare al proprio viaggio: la sua storia però è molto più particolare rispetto a quelle degli altri.Come: quello per Tenerife, che aveva prenotato proprio tramite Thomas Cook, sarebbe stato probabilmente il suo ultimo viaggio con la moglie. All’uomo restano infatti poco più di 6 mesi di vita, per via di un cancro allo stadio terminale: per quella vacanza, a Tenerife, aveva speso 1800 euro, ma probabilmente lui e la sua signora saranno costretti a restare a casa.«Non si può prenotare un altro viaggio, a meno che non ci restituiscano i soldi: continuo a leggere però che per il rimborso ci vogliono fino a due mesi», ha detto Lyndsay, la moglie di Matt, che due mesi potrebbe non averli, a oltre un anno dall’inizio della sua battaglia contro il tumore. La speranza della coppia è che, quando arriveranno i soldi, le condizioni di salute dell’uomo non saranno tali da negargli la sua ultima vacanza: e chissà che ai piani alti del governo non decidano di accelerarne le pratiche proprio per accontentare Matt e sua moglie.