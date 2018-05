Oxford, polemica per il ritratto di Theresa May: rimosso dopo le proteste, ecco perché

Brexit, May ai cittadini Ue: "Rimanete in Gran Bretagna e vi tuteleremo"

#NotAllGeographers have creatively intervened for geographers everywhere to challenge the installation of a Theresa May portrait in Oxford Geography without consultation of the student body (at least). This is unacceptable and does little to inspire confidence in critical thought pic.twitter.com/HqwMqaO56O — NotAllGeographers (@NGeographers) 5 maggio 2018

(Not so) Great to see @theresa_may placed alongside Doreen Massey in @oxfordgeography @UniofOxford, apparently one of the best alumnae we have. I don't really wish to celebrate a hostile environment for immigrants, if I'm honest. pic.twitter.com/dJa3v31ZYA — Andrew Dwyer (@andrewcdwyer) 1 maggio 2018

Theresa May was included in a series of portraits to celebrate high-achieving female graduates of @oxfordgeography. The portrait was being obscured by posters bearing various messages, so it was taken down and will be re-displayed so it can be seen as intended. — Oxford University (@UniofOxford) 8 maggio 2018

We are pleased to announce that the @theresa_may portrait has been removed from @oxfordgeography! Thanks for all your support! ✊🏿✊🏻✊🏽 pic.twitter.com/QgIzki4XGD — NotAllGeographers (@NGeographers) 8 maggio 2018

Un vero e proprio caso, quello che ha coinvolto ladell'università di, una delle più prestigiose non solo del, ma di tutto il mondo. Una lunga serie di polemiche è stata innescata dalla scelta, da parte del dipartimento, di inserire anche il ritratto della premier britannica,, tra quelli delle migliori studentesse che si sono laureate in Geografia a Oxford. La decisione, però, non è piaciuta a molti.Le ragioni delle proteste, come spiega anche il Telegraph , sono molteplici. In primis, Theresa May è considerata troppo conservatrice rispetto alle altre colleghe illustri che compaiono sulle pareti del dipartimento: una premier non può che essere espressione del, lo stesso potere che tante altre donne, scelte insieme alla May tra le rappresentanti illustri di Oxford, in passato hanno fieramente combattuto. E ancora: molti studenti di questo dipartimento sono europei o provenienti dalle colonie o ex colonie della Gran Bretagna, e di certo una sostenitrice dellail cui governo ha dovuto affrontare unocome quello che ha portato alle dimissioni dinon è il miglior biglietto da visita per una istituzione accademica.Infine, molti studenti non hanno apprezzato che, sul muro, il ritratto di Theresa May appaia ben al di sopra e ben più visibile di quello di, una donna importantissima per la storia della geografia. La scelta di dare tutto questo risalto alla premier britannica non è andata giù a molti studenti, che prima hanno chiesto la rimozione di quella foto e poi hanno di fatto costretto l'università di Oxford a fare un passo indietro. Il motivo? Intorno al ritratto di Theresa May, alcuni studenti avevano iniziato ad affiggere alcuni fogli colorati, in cui ognuno poteva esprimere un giudizio sulla premier conservatrice. Giudizi non proprio lusinghieri e neanche troppo eleganti, come ad esempio le accuse di complicità verso, ma anche scritte come "Scuola di Geografia e dell'" o "Lasciate entrare i rifugiati e gettate in mare i conservatori". Di fronte alla reazione di massa, Oxford ha dovuto rimuovere quel ritratto così controverso. Ora, però, c'è un gruppo di studenti che si sta mobilitando per chiederne nuovamente l'affissione: i vertici dell'università hanno già annunciato che sarà riposizionato su un'altra parete.